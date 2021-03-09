На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за то, чтобы вторым обязательным языком в стране стал английский. Такое заявление он сделал на форуме «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм» во вторник, 9 марта.

«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране», — цитирует Данилова «Страна.ua».

По его словам, английский язык необходимо внедрить, для того чтобы «защититься от России».

Секретарь СНБО также считает, что этот язык должны использоваться с детского сада и школы. По его мнению, знание английского языка является залогом независимости Украины.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке в стране не актуален. Он подчеркнул, что в конституции страны указан единственный государственный язык — украинский.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

К 13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень получил за месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.