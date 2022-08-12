В туротрасли рассказали о новых условиях осенней программы туров с кешбэком

В рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка, который стартует в России 25 августа, за туры на Дальний Восток можно вернуть до 40 тыс. рублей. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Изменилось то, что за туры на Дальний Восток теперь можно вернуть до 40 тыс. рублей вместо 20 тыс. Это очень правильное решение, потому что туры туда стоят раза в три-четыре дороже, чем по европейской части России. Авиабилеты и вертолетные экскурсии забирают на себя львиную часть трат. На ту же Камчатку нет смысла ехать без вертолетной экскурсии: дальше Петропавловка-Камчатского вы не уедете. Повышение планки кешбэка поможет привлечь на Дальний Восток больше туристов», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в остальном условия участия в программе не изменились: туристы по-прежнему могут вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Туры можно покупать с 25 августа, заезды с 1 октября по 25 декабря.

Как уточнили в Ростуризме, продажи в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся до 10 сентября. Также в программе могут участвовать туры от трех дней.

О старте осеннего этапа продажи туров с кешбэком ранее 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в программе участвуют все регионы страны.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

Ранее, в мае, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы останутся прежними. Так, для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Программа, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Задача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.