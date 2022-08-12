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В туротрасли рассказали о новых условиях осенней программы туров с кешбэком

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян высоко оценил увеличение кешбэка за туры на Дальний Восток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка, который стартует в России 25 августа, за туры на Дальний Восток можно вернуть до 40 тыс. рублей. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

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«Изменилось то, что за туры на Дальний Восток теперь можно вернуть до 40 тыс. рублей вместо 20 тыс. Это очень правильное решение, потому что туры туда стоят раза в три-четыре дороже, чем по европейской части России. Авиабилеты и вертолетные экскурсии забирают на себя львиную часть трат. На ту же Камчатку нет смысла ехать без вертолетной экскурсии: дальше Петропавловка-Камчатского вы не уедете. Повышение планки кешбэка поможет привлечь на Дальний Восток больше туристов», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в остальном условия участия в программе не изменились: туристы по-прежнему могут вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Туры можно покупать с 25 августа, заезды с 1 октября по 25 декабря.

Как уточнили в Ростуризме, продажи в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся до 10 сентября. Также в программе могут участвовать туры от трех дней.

О старте осеннего этапа продажи туров с кешбэком ранее 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в программе участвуют все регионы страны.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

Ранее, в мае, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы останутся прежними. Так, для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Программа, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Задача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.

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