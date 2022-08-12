Суд оставил Владимира Кара-Мурзу в списке иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы оставил в силе решение о внесении публициста Владимира Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 12 августа.
Представители Минюста сообщили в суде, что поводом для внесения Кара-Мурзы в реестр послужила его политическая деятельность на территории РФ в интересах Украины и получение за это иностранных денежных средств.
Кара-Мурза, участвовавший в процессе посредством видеоконференцсвязи, заявление финансировании со стороны Украины опроверг.
Ранее, 9 августа, Басманный суд Москвы продлил до 12 октября арест Владимиру Кара-Мурзе (внесен в России в список физлиц, выполняющих функции иноагента), его обвиняют в дискредитации ВС РФ. Кара-Мурза обвиняется в публичном распространении ложной информации о российских военных.
22 апреля Басманный суд столицы заключил Кара-Мурзу под стражу до 12 июня 2022 года. 8 июня арест продлили еще на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Кара-Мурза виновным себя не признает. В тот же день, 22 апреля, Минюст РФ включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов.
27 июля адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров рассказал, что в отношении его подзащитного возбудили новое уголовное дело. Как рассказал адвокат, против Кара-Мурзы было возбуждено дело по ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
До этого, 12 апреля, в Хамовническом суде Кара-Мурзу признали виновным в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначили ему 15-дневный арест. Согласно протоколу, «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться», при задержании «оказал активное сопротивление».