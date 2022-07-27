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В отношении иноагента Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В отношении находящегося в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в список физлиц, выполняющих функции иноагента) возбудили новое уголовное дело. Об этом 27 июля заявил его адвокат Вадим Прохоров.

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«13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз по ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», — написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 22 апреля, Басманный суд столицы заключил Кара-Мурзу под стражу до 12 июня 2022 года. В тот же день Минюст РФ включил его в список физлиц-иноагентов.

До этого, 12 апреля, в Хамовническом суде Кара-Мурзу признали виновным в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначили ему 15-дневный арест. Согласно протоколу, «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться», при задержании «оказал активное сопротивление».

Во время его отбытия Кара-Мурзе предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). По данным следствия, политик рассказал во время выступления перед членами палаты штата Аризона в Соединенных Штатах заведомо ложную информацию, касающуюся ВС России.

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