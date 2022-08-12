Взрывоопасные предметы обнаружены в порту Бердянска

Несколько взрывоопасных предметов обнаружены в порту Бердянска, часть обезвредят с помощью управляемого подрыва. Об этом говорится 12 августа в Telegram-канале мэрии города.

Взрывоопасные предметы нашли при дообследования территории порта инженерными подразделениями. Часть предметов будет уничтожена контролируемым подрывом, другие вывезут на полигон за селом Новопетровка Бердянского района. Там их уничтожат.

На данный момент освобождено более 70% Запорожской области, в том числе Бердянск. Под контролем Киева остается районный центр - город Запорожье, руководящие органы временно размещены в Мелитополе.

11 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о работе контрольно-пропускного пункта в Запорожской области, который пересекают мирные жители, желающие переехать на освобожденную от украинских националистов территорию. По его словам, люди стараются придумать свои уловки и легенду, чтобы пересечь границу.

Украинские боевики придумывают свои оправдания для того, чтобы помешать им.

Тогда же глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сказал «Известиям», что Запорожье в юридическом поле еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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