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«Известия» рассказали о работе КПП в Запорожской области

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о работе контрольно-пропускного пункта (КПП) в Запорожской области, который пересекают мирные жители, желающие переехать на освобожденную от украинских националистов территорию.

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Каждый день здесь собираются сотни машин. Люди стоят в очереди на трассе по нескольку часов, вместе со всеми вещами. Жара и очереди не пугают их — на Украину они возвращаться точно не собираются.

Каждый из них старается придумать свои уловки и легенду, чтобы пересечь границу, украинские боевики же придумывают свои оправдания для того, чтобы помешать им переехать.

«Мы с Волновахи. Нам сказали, что вы не доедете, потому что надо пропуска оформлять, а там очень много очереди», — рассказал один из жителей.

Люди бегут от обстрелов со стороны радикалов, и встречают российских военных, которые совместно с местными властями стараются обеспечить им безопасность и всю необходимую помощь.

«Помогаем чем можем: оказанием медицинских услуг, привозим воду, продукты питания — все что необходимо людям, привозим сюда для того, чтобы немного обеспечить комфортные условия», — рассказала глава администрации одного из местных поселков Наталья.

Каждый день границу пересекают около 700 машин. Это тысячи человек, которые ждут своей очереди. В приоритете у персонала КПП — семьи с детьми, которые российские военные видят по нанесенным на автомобили надписям «Дети».

1 августа Эмиль Тимашев показал, как жителям города Бердянска Запорожской области предоставляют российское гражданство. В городе уже открыто два паспортных стола, так как из-за высокого спроса один с приемом документов просто не справлялся. Ежедневно в паспортный стол приходят сотни человек. Люди приезжают в город целыми семьями для того, чтобы получить российское гражданство.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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