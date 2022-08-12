Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

«Известия» показали последствия взрыва на заводе «Азот» в Северодонецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал последствия подрыва украинскими боевиками вагонов с аммиачной селитрой на заводе «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Из-за взрыва двух вагонов с аммиачной селитрой, используемой обычно в качестве удобрения, на территории завода «Азот» образовалась воронка глубиной в 20 м и шириной в 100 м. Всего, по подсчетам военных, сдетонировало около 120 т этого вещества. Взрыв прогремел с такой мощностью, что железнодорожные рельсы были откинуты на сотни метров в сторону.

«Было видно, что украинские артиллеристы пристреливаются по изолятору»
Корреспондент «Известий» увидел последствия ракетного удара по месту содержания пленных украинцев в Еленовке

Как рассказал командир отряда российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) под позывным «Художник», украинские неонацисты намеренно подрывают вагоны и баки с опасными для населения веществами, чтобы затем попытаться дискредитировать российских солдат.

Он также отметил, что химического заражения местности после подрыва вагонов не произошло, но так как на территории завода еще остались запасы аммиачной селитры, ее целесообразно вывезти в безопасное место для недопущения новых террористических актов со стороны Украины.

17 июня «Известия» показали завод «Азот» с высоты птичьего полета. На представленных записях видны разрушения, которым подверглась территория завода со стороны украинских боевиков. Кроме того, можно заметить многочисленные источники дыма, идущего из зданий промзоны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022