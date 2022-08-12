«Известия» показали последствия взрыва на заводе «Азот» в Северодонецке

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал последствия подрыва украинскими боевиками вагонов с аммиачной селитрой на заводе «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Из-за взрыва двух вагонов с аммиачной селитрой, используемой обычно в качестве удобрения, на территории завода «Азот» образовалась воронка глубиной в 20 м и шириной в 100 м. Всего, по подсчетам военных, сдетонировало около 120 т этого вещества. Взрыв прогремел с такой мощностью, что железнодорожные рельсы были откинуты на сотни метров в сторону.

Как рассказал командир отряда российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) под позывным «Художник», украинские неонацисты намеренно подрывают вагоны и баки с опасными для населения веществами, чтобы затем попытаться дискредитировать российских солдат.

Он также отметил, что химического заражения местности после подрыва вагонов не произошло, но так как на территории завода еще остались запасы аммиачной селитры, ее целесообразно вывезти в безопасное место для недопущения новых террористических актов со стороны Украины.

17 июня «Известия» показали завод «Азот» с высоты птичьего полета. На представленных записях видны разрушения, которым подверглась территория завода со стороны украинских боевиков. Кроме того, можно заметить многочисленные источники дыма, идущего из зданий промзоны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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