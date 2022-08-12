Подполковник Илья Сизов удостоен звания Героя России

Подполковника Илье Сизова удостоили звания Героя России за отвагу, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом 12 августа сообщило Министерство обороны РФ.

7 мая 2022 года подполковник Сизов выполнял боевую задачу по воздушному прикрытию подразделений российской армии, которые удерживали остров Змеиный. Во время боевого патрулирования он выявил вертолет противника Ми-8, который летел в зоне поражения противовоздушной обороны на предельно малой высоте вблизи румынской границы.

После быстрой оценки обстановки, Сизов принял решение атаковать цель. Противник попытался уйти в сторону Румынии и начал отстреливаться из всех видов вооружения. Несмотря на угрозу со стороны зенитного комплекса противника С-300 и сопротивление вертолета, Сизов на предельно малой высоте и на скорости 1200 км/ч поразил вертолет.

По информации украинских СМИ, в данном вертолете находился заместитель командующего ВМС Украины полковник Игорь Бедзай вместе с группой специального назначения иностранных советников.

Грамотные и умелые действия подполковника Сизова позволили сорвать захват украинскими боевиками острова Змеиный и не допустить уничтожения подразделений ВС РФ.

Тогда же подполковник Сизов во время воздушного боя уничтожил два самолета МиГ-29 ВВС Украины, которые он обнаружил во время патрулирования.

Всего за время спецоперации Сизов ликвидировал 11 летательных аппаратов противника, а также два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

11 августа Минобороны РФ рассказало про подвиг гвардии подполковника Задворного, который вытащил подчиненных из горящей машины во время боя. Задворный спас товарищей и отвел их в безопасное место, несмотря на то что сам был ранен. Кроме того, он смог уничтожить группу националистов и доставить в расположение российских войск гранатомет и приборы ночного видения националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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