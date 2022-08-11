Реклама
Прямой эфир
Общество
Пяти- и девятиэтажные новостройки в Москве стали дефицитными
Общество
Опрос показал готовность россиян передавать пароли от соцсетей другим людям
Общество
«Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по перевозкам внутри России
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Спорт
Гассиев перед боем с Уэлчем вспомнил «неприятные удары» Уайлдера
Мир
Пхеньян предупредил Сеул о последствиях при попытке занести COVID-19 в КНДР
Экономика
Каждый восьмой россиянин намерен накопить на пенсию не менее 1 млрд рублей
Мир
В Шереметьево прибыл первый рейс египетской авиакомпании AlMasria
Мир
Авиасообщение между Россией и Кубой должно частично восстановиться зимой
Общество
Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе 11 августа
Экономика
Больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам
Мир
Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России
Сюжет:

Гвардии подполковник Задворный вытащил подчиненных из горящей машины

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 11 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Гвардии подполковник Михаил Задворный командовал группой, которая подвозила боеприпасы российским подразделениям на передовую ночью, при выключенных фарах и под минометным и артиллерийским обстрелом. Во время одной из атак боевиков автомобиль группы Задворного загорелся. Задворный вытащил своих товарищей из машины и отвел в безопасное место, несмотря на то что сам был ранен. Чтобы сохранить свое подразделение, Задворный принял решение скрытно выдвинуться в сторону российских подразделений и по пути обнаружил группу националистов, которая по результатам встречи была уничтожена российскими военными. Гвардии подполковник Задворный вывел свою группу к российским войскам через четыре дня, при этом им были доставлены гранатомет и приборы ночного видения, изъятые у украинских радикалов.

Подполковник Алмаз Хазиев руководил бригадой артиллерии во время наступления на стратегически важном направлении. Его подчиненным удалось подавить две артиллерийские батареи противника, а также уничтожить три западных буксируемых артиллерийских орудия, четыре единицы автомобильной техники и более 90 радикалов. Благодаря профессионализму и самоотверженности бригады подполковника Хазиева противник оставил занимаемые позиции и отступил из населенного пункта.

Командир основного орудия гаубичного дивизиона второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Максим Мартыненко защищает родной край с 18 лет. Сейчас он командует расчетом гаубицы «Мста-Б», который является одним из лучших в дивизионе. За время спецоперации его расчет получил большой опыт ведения контрбатарейной борьбы и успел уничтожить более 10 единиц вражеской техники, многие укрепрайоны, а также подавить долговременные огневые точки украинских радикалов.

10 августа Минобороны РФ рассказало о подвиге гвардии капитана Павла Ендовицкого, который продолжил командовать подразделением, несмотря на полученные травмы. В ходе боя рядом с Ендовицким разорвался снаряд, из-за чего он получил контузию и потерял сознание. Однако, очнувшись, он отказался от госпитализации и продолжил руководить ротой до полного выполнения боевой задачи.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022