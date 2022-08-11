Гвардии подполковник Задворный вытащил подчиненных из горящей машины

Минобороны РФ 11 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Гвардии подполковник Михаил Задворный командовал группой, которая подвозила боеприпасы российским подразделениям на передовую ночью, при выключенных фарах и под минометным и артиллерийским обстрелом. Во время одной из атак боевиков автомобиль группы Задворного загорелся. Задворный вытащил своих товарищей из машины и отвел в безопасное место, несмотря на то что сам был ранен. Чтобы сохранить свое подразделение, Задворный принял решение скрытно выдвинуться в сторону российских подразделений и по пути обнаружил группу националистов, которая по результатам встречи была уничтожена российскими военными. Гвардии подполковник Задворный вывел свою группу к российским войскам через четыре дня, при этом им были доставлены гранатомет и приборы ночного видения, изъятые у украинских радикалов.

Подполковник Алмаз Хазиев руководил бригадой артиллерии во время наступления на стратегически важном направлении. Его подчиненным удалось подавить две артиллерийские батареи противника, а также уничтожить три западных буксируемых артиллерийских орудия, четыре единицы автомобильной техники и более 90 радикалов. Благодаря профессионализму и самоотверженности бригады подполковника Хазиева противник оставил занимаемые позиции и отступил из населенного пункта.

Командир основного орудия гаубичного дивизиона второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Максим Мартыненко защищает родной край с 18 лет. Сейчас он командует расчетом гаубицы «Мста-Б», который является одним из лучших в дивизионе. За время спецоперации его расчет получил большой опыт ведения контрбатарейной борьбы и успел уничтожить более 10 единиц вражеской техники, многие укрепрайоны, а также подавить долговременные огневые точки украинских радикалов.

10 августа Минобороны РФ рассказало о подвиге гвардии капитана Павла Ендовицкого, который продолжил командовать подразделением, несмотря на полученные травмы. В ходе боя рядом с Ендовицким разорвался снаряд, из-за чего он получил контузию и потерял сознание. Однако, очнувшись, он отказался от госпитализации и продолжил руководить ротой до полного выполнения боевой задачи.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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