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WSJ рассказала о предостережении Си Цзиньпина Байдену о кризисе вокруг Тайваня

Источники WSJ: Си Цзиньпин предупреждал Байдена о несвоевременности разжигания кризиса вокруг Тайваня
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предупредил американского коллегу о несвоевременности полномасштабного кризиса, о чем сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) 11 августа.

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Разговор состоялся между лидерами перед приездом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, где Пекин сообщил, что «не собирается начинать военные действия с США», а также сказал, что обе стороны должны «поддерживать мир и безопасность».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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