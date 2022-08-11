Фильм «Флэш» оказался под угрозой срыва из-за проблем с исполнителем главной роли

Исполнитель главной роли в фильме про супергероя Флэша — Эзра Миллер из-за частого попадания в скандалы поставил под угрозу премьеру фильма, в котором актер играет главную роль. Компания-производитель Warners — и ее новая материнская компания Warner Bros. Discovery готовы отменить картину, премьера которой запланирована на 23 июня 2023 года, пишет в четверг, 11 августа, The Hollywood Reporter.

Студия обдумывает три варианта развития событий для дорогостоящего фильма по комиксам DC, где наихудшим сценарием — хотя и маловероятным — является отказ проекта, указал источник издания.

В понедельник, 8 августа, актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом, а в среду, 10 августа, Rolling Stone сообщил, что департамент по делам детей штата Вермонт пытается найти мать и троих детей, которые, предположительно, проживали на ферме Миллера. Всё это заставило продюсеров разработать три варианта развития дальнейшей судьбы картины.

Согласно первому, Warners получает извещение о том, что 29-летний Миллер, мать которого сопровождала актера в последние дни, обратится за профессиональной помощью после возвращения на свою ферму в Вермонте. Также он может дать интервью, объяснив странное поведение за последние несколько лет. Затем актер мог бы сделать заявление по «Флэшу», и прокат фильма начался бы, как и планировалось.

Второй сценарий: даже если Миллер не обратится за помощью, Warners всё равно может выпустить фильм. Но в рекламной кампании Миллеру отведут минимальную роль и в будущем навсегда будет лишен права играть эту роль, так как ее существенно переделают.

Худший вариант: ситуация с Миллером ухудшается еще больше и Warners отказывается от проекта, поскольку его нельзя переснять с другим актером. Миллер играет нескольких персонажей и присутствует почти в каждой сцене. Отказ от фильма стоимостью $200 млн стал беспрецедентным шагом.

Миллер получил роль Флэша в 2014 году, в том же году был анонсирован фильм «Флэш». Процесс разработки проекта был долгим, на протяжении многих лет приходило и уходило несколько режиссеров, пока Энди Мускиетти, наконец, не сдвинул проект с мертвой точки. В фильме также снимаются Майкл Китон, вернувшийся в роли Бэтмена впервые за 30 лет, и Бен Аффлек в роли другой версии Бэтмена.

Миллер начал свою карьеру в качестве Флэша с камео в фильмах «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» и «Отряд самоубийц», вышедших в 2016 году, а год спустя получил главную роль в «Лиге справедливости».

«Флэш» — ключевой фильм для Warners, поскольку ожидается, что он наметит новый курс для расширенной вселенной DC. Фильм получил одобрительные отзывы на тестовых просмотрах, несмотря на то, что проблемы Миллера с законом продолжают нарастать.

Еще одним знаковым для студии проектом был фильм «Бэтгерл». Warner Bros. отменила выпуск картины, бюджет которой составил более $90 млн, о чем стало известно 2 августа. Это было сделано якобы потому, что компания нацелена на разработку проектов для больших кинотеатральных премьер.

В марте текущего года кинокомпания Warner Bros. отменила релиз фильма «Бэтмен» в России за день до премьеры из-за ситуации на Украине. Премьера фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться в России 2 марта. Однако уже в апреле WB выразила желание вернуться на российский рынок, но пока не знает, при каких условиях это может произойти.