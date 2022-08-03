Киностудия Warner Bros. отменила выпуск фильма «Бэтгерл» с бюджетом $90 млн

Студия Warner Bros. отменила выпуск фильма «Бэтгерл», бюджет которого составил более $90 млн, пишет американский портал The Wrap во вторник, 2 августа.

Решение было принято из-за слияния Discovery и WB.

По информации The Wrap, на данный момент компания нацелена на разработку проектов для больших кинотеатральных премьер. «Бэтгерл» же с самого начала создавалась для стриминговой платформы HBO Max и не вписывается в новую концепцию. Отмечается, что премьеры не будет даже онлайн.

Главную роль в фильме исполнила Лесли Грэйс, также там задействованы Дж.К. Симмонс (роль комиссара Гордона) и Майкл Китон (роль Бэтмена).

В марте текущего года кинокомпания Warner Bros. отменила релиз фильма «Бэтмен» в России за день до премьеры из-за ситуации на Украине. Премьера фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться в России 2 марта. Однако уже в апреле WB выразила желание вернуться на российский рынок, но пока не знает, при каких условиях это может произойти.

Ранее компания Walt Disney Company объявила о приостановлении поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

Кроме того, кинокомпании Sony Pictures, Paramount, Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции на Украине.