В Warner Bros. выразили желание вернуться на российский рынок

Кинокомпания Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок, однако пока не знает, при каких условиях это может произойти. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на слова главы департамента международного кинопроката студии Эндрю Криппса.

«За последние пару лет мы все научились жить в режиме неопределенности. В том числе кинотеатры закрываются по всему миру. Это происходит по другой причине, и мы надеемся, что есть какое-то подобие решения [в сложившейся ситуации]», — сказал он, выступая на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon.

При этом Криппс не смог предположить, при каких условиях возможно возвращение компании на российский рынок.

«Я просто не знаю на данный момент. Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда вы сможете вернуть продукт в страну», — добавил Криппс в рамках панельной беседы с председателем отдела мирового производства кинокомпании Legendary Entertainment Мэри Пэрент и режиссером Дени Вильнёвым.

По словам Криппса, Россия составляет в среднем около 5% международных ежегодных кассовых сборов, выше или ниже в зависимости от года.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта.

О том, что WarnerMedia «приостанавливает весь новый бизнес в России» объявил 9 марта генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар.

WarnerMedia Warner Bros. ранее приостановила планы по выпуску фильма «Бэтмен» в России в преддверии релиза.

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Кроме того, компания Sony Pictures объявила, что отменит прокаты своих фильмов в России, включая релиз нового блокбастера Marvel «Морбиус». В этот же день компания Walt Disney Company объявила о приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах.

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До этого, 18 марта, концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.