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Германия запланировала провести конференцию по восстановлению Украины

Bloomberg: в ФРГ запланировали провести конференцию по восстановлению Украины в октябре
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Фото: Getty Images/picture alliance
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Германия планирует принять у себя международную конференцию, на которой обсудят организацию восстановления Украины после проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Об этом 11 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей власти.

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Берлин начал передавать Украине такие самоходные артустановки с конца июля

По его данным, в ходе мероприятия канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен планирует наметить план восстановления критически важной инфраструктуры на территории Украины.

В настоящий момент конференция назначена на 25 октября в Берлине, однако сроки могут сдвигаться.

Ранее в этот же день Шольц заявил о том, что восстановление Украины после специальной операции РФ будет гораздо масштабнее, чем «план Маршалла».

При этом, по его словам, вопросы заключения мира находятся исключительно в компетенции жителей Украины. Решение, которое посчитают правильным, могут принять только украинский президент, правительство, парламент и сам народ. Шольц отметил, что принудительный мир «не сработает».

29 июля кандидат на должность премьер-министра Великобритании министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что будет призывать страны G7 предоставить больше военной и гуманитарной помощи Украине. Она также пообещала обязать Великобританию играть ведущую роль в «новом плане Маршалла» для Украины — сотрудничать с союзниками в предоставлении технической и финансовой помощи.

4 июля фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Тогда в связи с серьезным ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у Москвы.

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