Трасс пообещала на посту премьера сделать первый международный звонок Зеленскому
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала себя «борцом за свободу» Украины, заявив членам Консервативной партии, что она сделает всё возможное, чтобы обеспечить провал России в спецоперации, сообщила в четверг, 28 июля, The Daily Telegraph.
«По сути, я борец за свободу. Мой инстинкт всегда подсказывает мне защищать свободу, когда бы она ни оказалась под угрозой. Британский народ может доверять мне в том, что я буду делать то, что правильно и необходимо Украине, и защищать нашу свободу дома и за рубежом. Моим первым и последним приоритетом всегда будет безопасность и безопасность Британии», — приводит ее слова издание.
Она также заверила, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которому она позвонит, когда ее выберут премьер-министром. Тем самым она пообещала пойти по стопам Бориса Джонсона и быть «самым большим другом Киева».
Трасс заявила, что будет призывать страны G7 предоставить больше военной и гуманитарной помощи Украине. Она также пообещала обязать Великобританию играть ведущую роль в «новом плане Маршалла» для Украины — сотрудничать с союзниками в предоставлении технической и финансовой помощи.
«То, что происходит на Украине, имеет значение для всех нас. Это не просто битва за территорию или конфликт между двумя нациями, а великая борьба между теми, кто верит в суверенитет и самоопределение. Как премьер–министр я буду самым большим другом Украины, следуя по стопам Бориса Джонсона. <...> В тандеме с нашими партнерами на Западе, мы должны продолжать предоставлять оружие, помощь и дипломатическую поддержку в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Я тот кандидат, которому британский народ может доверять в ситуации с Украиной, которому он может доверять защиту нашей свободы дома и за рубежом», — заявила кандидат на пост премьер-министра.
Украинский президент Владимир Зеленский еще в июне, когда Джонсон сохранил пост после скандала с вечеринками в период локдауна, называл его «настоящим другом Украины» и «важным союзником».
27 июля обозреватель газеты Politico Эстер Уэббер отметил, что после отставки исполняющего обязанности премьер-министра Джонсона киевский режим потерял одного из своих главных союзников. Он предположил, что изменения в британском правительстве могут привести к тому, что политика страны в отношении ситуации вокруг Украины может лишиться остро-радикального настроя.
В Великобритании идут теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.
Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков.
Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.