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Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее «плана Маршалла»

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Фото: REUTERS/Christian Mang
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Восстановление Украины после специальной операции РФ по защите жителей Донбасса будет гораздо масштабнее, чем «план Маршалла». Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал канцлер Германии Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции в Берлине.

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Берлин начал передавать Украине такие самоходные артустановки с конца июля

При этом, по его словам, вопросы заключения мира находятся исключительно в компетенции жителей Украины. Решение, которое посчитают правильным, могут принять только украинский президент, правительство, парламент и сам народ. Шольц отметил, что принудительный мир «не сработает».

«Это очевидно, с моей точки зрения. И поэтому существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений», — пояснил канцлер ФРГ.

Масштаб разрушений он оценил в миллиарды.

«План Маршалла» — программа помощи Европе в восстановлении после завершения Второй мировой войны. В реализации проекта принимали участие 17 европейских стран.

29 июля кандидат на должность премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что будет призывать страны G7 предоставить больше военной и гуманитарной помощи Украине. Она также пообещала обязать Великобританию играть ведущую роль в «новом плане Маршалла» для Украины — сотрудничать с союзниками в предоставлении технической и финансовой помощи.

4 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Тогда в связи с серьезным ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у Москвы.

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