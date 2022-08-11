Американский журналист предложил «деколонизировать» Россию

Россия всю свою историю якобы подчиняла территории «диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга», поэтому ее необходимо «деколонизировать». К такому выводу пришел 9 августа публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в своей колонке для The Wall Street Journal.

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — утверждает автор.

Автор признал, что глава российского МИД Сергей Лавров абсолютно прав, когда в своей статье для африканских СМИ напоминает, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия якобы вела свою «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. И, таким образом, «колонизировала» Евразию, к которой он, в частности, отнес Кавказ, Крым, Арктику и территории от Волги до Тихого океана.

В мае журналист уже призывал «деколонизировать» Россию в колонке для The Atlantic. Под этим процессом он понимает отторжение от страны ее законных территорий — Татарстана, Сибири и Арктики.

На сайте МИД РФ 22 июля была опубликована статья Лаврова, в которой он заявил, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Как указал министр иностранных дел РФ, российская сторона всегда поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

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