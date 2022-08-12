Большинство россиян ссорились во время подготовки к свадьбе

Изматывающее соревнование на выносливость — так охарактеризовали подготовку к свадьбе треть россиян (34%). Согласно результатам совместного исследования ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, исключительно положительные эмоции свадебные хлопоты вызывают только у 29% опрошенных. Каждый пятый россиянин чувствует тревогу при подготовке к торжеству, а 16% относится к этому, как к обычной бытовой задаче. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Большая часть опрошенных (41%) назвали самым приятным в подготовке к свадьбе выбор обручальных колец. Положительные эмоции у опрошенных также вызывают подбор свадебного платья (34%) и подача заявления в ЗАГС (20%). Последнее также стало самым волнительным моментом для трети россиян (32%).

Большинство пар (62%) ссорились во время организации торжества. Главной причиной споров четверть россиян (24%) назвали бюджет свадьбы. При этом 41% россиян заявляют, что уложились в свадебный бюджет. Треть опрошенных признаются, что заметно его превысили, а 25% ответили, что потратили меньше запланированного. Самым затратным в организации свадьбы для 37% россиян оказался ресторан.

Каждая третья российская пара больше всего денег потратила на обручальные кольца. Каждый второй опрошенный российский жених считает, что обручальные кольца должен покупать мужчина. Среди женщин только треть (34%) возлагают эту ответственность на жениха. При этом 27% россиянок уверены, что именно невеста должна покупать свадебные кольца.

По данным Аналитического центра SOKOLOV, в среднем россияне тратят 17 725 рублей на пару обручальных колец. При этом наибольшей популярностью пользуются обручальные кольца из красного золота, на втором и третьем месте — изделия из белого и комбинированного золота. Абсолютное большинство пар покупают гладкие кольца без вставок.

26 июля было опубликовано исследование, согласно которому жители Санкт-Петербурга и Саратова больше, чем жители других регионов России, тратят на помолвочные кольца. В среднем цена помолвочного кольца, купленного женихом в Северной столице, составляет 9952 рубля. В Саратове на кольца для помолвки тратят в среднем 9117 рублей.