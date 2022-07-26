Названы города с самыми щедрыми и скупыми женихами

Жители Санкт-Петербурга и Саратова больше, чем жители других регионов России, тратят на помолвочные кольца, следует из результатов анализа ювелирного бренда SOKOLOV. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

По данным Аналитического центра бренда, самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали январь и март. Чаще всего россияне выбирают кольца из белого золота (47%), на втором и третьем местах — изделия из комбинированного золота (28%) и красного золота (20%). Абсолютное большинство женихов (88%) покупают кольца с драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом). С фианитом предпочитают кольца для помолвки только 8% россиян.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, чаще всего предложения руки и сердца делали жители Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Челябинска и Тюмени.

Самые большие траты на помолвочные кольца у петербуржцев — в среднем, цена кольца составляет 9952 рубля. Из драгоценных металлов женихи Северной столицы почти в половине случаев выбирают белое золото. Среди популярных вставок из камней в городе — бриллиант, сапфир и изумруд.

На втором месте рейтинга самых щедрых женихов расположились жители Саратова, там на кольца для помолвки тратят в среднем 9117 рублей. Четверть женихов отдают предпочтение кольцам из красного золота со вставкой из фианита.

Тройку лидеров замкнул Краснодар. Интересно, что женихи из этого города чаще других просили руки и сердца в марте и покупали кольца с комбинированным золотом.

Москвичи оказались лишь на седьмом месте. В столице России за помолвочные кольца женихи готовы отдать около 8 тыс. рублей. При этом среди москвичей доля помолвочных колец от всех продаж составляет почти 30%.

Самыми экономными женихами оказались омичи и жители Великого Новгорода. В Омске на помолвочные кольца тратят в среднем меньше 4 тыс. рублей и чаще других выбирают серебряные кольца с фианитом.

В Великом Новгороде женихи предпочитают помолвочные кольца из комбинированного золота, а из вставок — рубин и сапфир.

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