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Названы города с самыми щедрыми и скупыми женихами

Исследование: жители Санкт-Петербурга больше всех тратят на помолвочные кольца
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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Жители Санкт-Петербурга и Саратова больше, чем жители других регионов России, тратят на помолвочные кольца, следует из результатов анализа ювелирного бренда SOKOLOV. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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По данным Аналитического центра бренда, самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали январь и март. Чаще всего россияне выбирают кольца из белого золота (47%), на втором и третьем местах — изделия из комбинированного золота (28%) и красного золота (20%). Абсолютное большинство женихов (88%) покупают кольца с драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом). С фианитом предпочитают кольца для помолвки только 8% россиян.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, чаще всего предложения руки и сердца делали жители Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Челябинска и Тюмени.

Самые большие траты на помолвочные кольца у петербуржцев — в среднем, цена кольца составляет 9952 рубля. Из драгоценных металлов женихи Северной столицы почти в половине случаев выбирают белое золото. Среди популярных вставок из камней в городе — бриллиант, сапфир и изумруд.

На втором месте рейтинга самых щедрых женихов расположились жители Саратова, там на кольца для помолвки тратят в среднем 9117 рублей. Четверть женихов отдают предпочтение кольцам из красного золота со вставкой из фианита.

Тройку лидеров замкнул Краснодар. Интересно, что женихи из этого города чаще других просили руки и сердца в марте и покупали кольца с комбинированным золотом.

Москвичи оказались лишь на седьмом месте. В столице России за помолвочные кольца женихи готовы отдать около 8 тыс. рублей. При этом среди москвичей доля помолвочных колец от всех продаж составляет почти 30%.

Самыми экономными женихами оказались омичи и жители Великого Новгорода. В Омске на помолвочные кольца тратят в среднем меньше 4 тыс. рублей и чаще других выбирают серебряные кольца с фианитом.

В Великом Новгороде женихи предпочитают помолвочные кольца из комбинированного золота, а из вставок — рубин и сапфир.

В октябре 2021 года интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, что для удачного замужества важно не зацикливаться на нем, а также не торопить мужчину. По ее словам, активность женщины порождает пассивность мужчины, поэтому не стоит торопить партнера с походом в загс. Кроме того, важно не использовать манипуляции в отношениях и заранее обсудить с партнером планы на будущее.

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