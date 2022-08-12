Названы популярные новогодние направления среди россиян
Таиланд оказался самым популярным направлением среди россиян, которые уже начали приобретать авиабилеты на новогодние праздники. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».
В рамках исследования были проанализированы данные бронирований клиентов с вылетом с 31 декабря по 8 января.
Согласно результатам, на январские праздники путешественники чаще всего оформляют заказы за границу. При этом доля зарубежных направлений выросла в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,3%. По России на данный момент планируют перелеты в 22,7% случаев, что на 75% ниже показателей 2021 года.
Явным лидером среди стран по ранним бронированиям является Таиланд — его доля составила 38,7% от всех заказов за рубеж. Далее следуют Индонезия (10,9%) и Вьетнам (10,8%). Четвертую строку занимают Филиппины (5,5%), а замыкает пятерку популярных направлений Турция с долей 5,1%.
Самыми востребованными российскими городами стали Сочи и Москва — сюда на новогодние праздники отправятся в 17,3 и 16% случаев соответственно. Также популярны оказались Минеральные Воды (6,7%), Санкт-Петербург (5,4%) и Калининград (5,3%).
Ранее, 13 июля, аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го. Отмечалось, что сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.
Как утверждают эксперты, рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Также на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации.