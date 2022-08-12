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Названы популярные новогодние направления среди россиян

Исследование показало, куда россияне начали бронировать билеты на Новый год
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Teera Noisakran
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Таиланд оказался самым популярным направлением среди россиян, которые уже начали приобретать авиабилеты на новогодние праздники. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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В рамках исследования были проанализированы данные бронирований клиентов с вылетом с 31 декабря по 8 января.

Согласно результатам, на январские праздники путешественники чаще всего оформляют заказы за границу. При этом доля зарубежных направлений выросла в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,3%. По России на данный момент планируют перелеты в 22,7% случаев, что на 75% ниже показателей 2021 года.

Явным лидером среди стран по ранним бронированиям является Таиланд — его доля составила 38,7% от всех заказов за рубеж. Далее следуют Индонезия (10,9%) и Вьетнам (10,8%). Четвертую строку занимают Филиппины (5,5%), а замыкает пятерку популярных направлений Турция с долей 5,1%.

Самыми востребованными российскими городами стали Сочи и Москва — сюда на новогодние праздники отправятся в 17,3 и 16% случаев соответственно. Также популярны оказались Минеральные Воды (6,7%), Санкт-Петербург (5,4%) и Калининград (5,3%).

Ранее, 13 июля, аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го. Отмечалось, что сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.

Как утверждают эксперты, рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Также на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации.

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