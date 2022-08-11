Курс евро впервые с начала августа превысил 63 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с начала месяца превысил 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11 августа.

По состоянию на 17:06 мск на 20 копейки, до 62,95 рубля. За несколько минут до этого он поднимался выше 63 рублей. Курс доллара тем временем повышался на четыре копейки — до 60,71 рубля.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

5 августа аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила о риске ослабления рубля. По ее словам это может произойти на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

Кожухова объяснила, что рубль будет продолжать колебания недалеко от уровней начала августа и даже может предпринимать попытки укрепления.

25 июля «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.