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Боксер Гассиев рассказал о спарринге с Кличко в молодости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Мурат Гассиев вспомнил, как в молодости проводил спарринг с украинским спортсменом Владимиром Кличко. Об этом он рассказал 10 августа в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Честно сказать, особо ничего не получилось, потому что он очень хорошо пользовался своими данными, двигался, контролировал бой джебом. Но даже если бы он меня все 10 или 12 раундов избивал, это был бы хороший опыт для меня. Я читал интервью, где какой-то тренер сказал, что Кличко меня избил. Я этого тоже не отрицаю. Но спаррингом я остался в целом доволен, потому что с таким боксером разделить ринг — это большая честь», — сказал Гассиев.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
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Россиянин также рассказал, как в прошлом спарринговал с американцем Деонтеем Уайлдером. Гассиев признался, что от его ударов было очень тяжело защищаться.

Находящийся в Сербии Гассиев также рассказал об отношении сербов к россиянам. Он признался, что не чувствует себя там вдали от дома.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса между федерациями бокса РФ и Сербии.

Главное событие — бой Гассиева и американского боксера Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».

В российском городе состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.

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