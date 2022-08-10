Боксер Гассиев рассказал о спарринге с Уайлдером
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал 10 августа, как в молодости спарринговал с американцем Деонтеем Уайлдером.
«С Уайлдером мы работали во всю силу. Очень неприятный удар у него. Хороший, и он еще нестандартно бьет. У него особо школы бокса нет. Нестандартный. От его ударов очень тяжело защищаться. Размашистые, какие-то кривые удары», — сказал Гассиев «Спорт-Экспрессу».
Он признался, что во время тренировочного боя боксеры не жалели друг друга, чем порадовали своих тренеров.
Находящийся в Сербии Гассиев также рассказал об отношении сербов к россиянам. Он признался, что не чувствует себя там вдали от дома.
Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появились кадры с тренировки Гассиева. На видеозаписи показано, как он выполняет упражнения на улице.
26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса между федерациями бокса РФ и Сербии.
Главное событие — бой Гассиева и американского боксера Уэлча.
Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».
В российском городе состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.