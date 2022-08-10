Боксер Гассиев рассказал об отношении сербов к россиянам

Находящийся в Сербии российский профессиональный боксер Мурат Гассиев, который готовится к поединку против Карлоуса Уэлча, рассказал об отношении сербов к россиянам.

Спортсмен отметил, что у Федерации бокса России в Федерации бокса Сербии есть хорошие друзья, которые предложили место проведения мероприятия. По его словам, в эту страну приедет много россиян и туда легко добираться.

«Я как приехал, не почувствовал, что вдали от дома. Здесь очень приятные и добрые люди, приветливые. Если выбирать из европейских стран, то в Сербии самые доброжелательные люди», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появились кадры с тренировки Гассиева. На видеозаписи показано, как он выполняет упражнения на улице.

РЕН ТВ 26 августа покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса между федерациями бокса РФ и Сербии.

Главное событие — бой Гассиева и американского боксера Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».

В российском городе состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.