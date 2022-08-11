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Россияне стали чаще ездить на шопинг в Белоруссию

АТОР: после ухода зарубежных брендов россияне стали выбирать Белоруссию для шопинга
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Ассоциация туроператоров России сообщила о росте числа поездок россиян в Белоруссию ради шоппинга. Спрос на подобные туры вырос фоне ухода из России западных брендов. Об этом в четверг, 11 августа, говорится в публикации на сайте АТОР.

В республике принимают карты «Мир» в магазинах, но в ряде банков действуют ограничения на снятие наличных.

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Как заявила руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анна Овсянкина, слова которой приводятся в сообщении АТОР, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60% по сравнению с сезоном 2021 года.

Большинство россиян традиционно отправляется в соседнее государство по железной дороге, предпочитая останавливаться в отелях и санаториях. Вместе с тем, растет число автотуристов и путешественников, которые устремились в республику за турами выходного дня и шопингом.

По данным АТОР, туроператоры, помимо общего восстановления интереса к направлению, обращают внимание на то, что молодеет и сама аудитория туристов.

В организации отметили, что мода на шопинг в Белоруссии – новый туристический тренд. Особенно удобно ехать в страну за покупками, если на руках банковская карта платежной системы «Мир». По карте «Мир» в Белоруссии доступны покупки во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров. В Белоруссии, в отличие от РФ, массового ухода западных брендов не было, в ТЦ все их магазины работают, добавили в АТОР.

6 августа сообщалось, что из России в Белоруссию запустили туристический поезд. Программой поезда предусмотрены ночные переезды в формате «отель на колесах» и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске. При этом пассажиры могут выбирать маршрут: после прибытия в Белоруссию часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а другая идет в Гродно.

Ранее, в июле стало известно, что самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов стали Турция и Киргизия. Кроме того, среди самых популярных турнаправлений за рубеж оказались Армения, Узбекистан и Казахстан.

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