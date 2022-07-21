Турция и Киргизия стали самыми популярными турнаправлениями у россиян

Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов стали Турция и Киргизия. Об этом сообщает онлайн-сервис для путешествий OneTwoTrip по итогу статистики за первую половину лета.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля.

По данным анализа, наиболее востребованы у граждан РФ оказались перелеты в Турцию. Такой маршрут заинтересовал каждого пятого (18%) пользователя сайта OneTwoTrip.

Второе место у Киргизии, в эту страну было заказано 12% от общего числа билетов. На третьей строчке — Армения, туда улетел каждый десятый клиент сервиса.

Кроме того, среди самых популярных турнаправлений за рубеж оказались Узбекистан и Казахстан, они интересовали от 7% до 8% пользователей. Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.

Средняя стоимость перелета за рубеж и обратно составила 48 тыс. рублей.

Накануне, 20 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией в визовых вопросах. Отмечается, что туристам из России, чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, понадобится около трех недель.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.