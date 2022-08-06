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Туристический поезд запустили из России в Белоруссию

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Туристический поезд в Белоруссию запустили из России. Об этом 6 августа сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

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«Белорусский вояж» прибудет в Брест и Гродно в субботу. Он стал совместным проектом Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД».

«Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание в Беларуси», — отмечает «БелТА».

Программой поезда предусмотрены ночные переезды в формате «отель на колесах» и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске. При этом пассажиры могут выбирать маршрут: после прибытия в Белоруссию часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а другая идет в Гродно.

В Бресте для гостей предусмотрена экскурсия по городу, посещение Музея обороны Брестской крепости, экскурсия в национальный парк «Беловежская пуща» с обедом на Царской поляне, посещением музея природы и вольеров, а также прогулки по старому городу.

В Гродно предлагается посетить концерт органной музыки, Королевский замок и прогулки по улочкам исторического центра. После оба поезда идут в Минск, где туристов ждет экскурсия по городу и посещение замкового комплекса «Мир».

В июле власти Псковской области поделились планами организовать автобусное сообщение между Псковом и белорусским Витебском. После оформления необходимых документов ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Витебскоблавтотранс» откроют и организуют перевозки.

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