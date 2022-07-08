Из Пскова до Витебска пустят автобус

Власти Псковской области планируют организовать автобусное сообщение между Псковом и белорусским Витебском. Обслуживать рейсы будут псковские и витебские перевозчики, сообщила вице-губернатор Псковской области Ниннель Салагаева во время выступления на рабочем совещании в региональном правительстве, участие в котором принимала делегация из Витебской области.

По словам Салагаевой, которые приводит Псковское агентство информации, положительное решение об организации автобусного маршрута Псков – Витебск уже получено от Минтранса РФ. После оформления необходимых документов ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Витебскоблавтотранс» откроют и организуют перевозки.

Также вице-губернатор рассказала о перспективах развития автобусного маршрута Великие Луки – Витебск. Она пояснила, что разрешение на осуществление таких перевозок есть, но предприятию ГППО «Славяне» не хватает профессионального водительского состава.

В эти дни в Псковской области находится делегация Витебской области Белоруссии. Участники делегации провели встречи по развитию сотрудничества между регионами в сфере экономики, строительства, образования, туризма и спорта.

Псковский губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам сотрудничества между регионами сообщил, что до конца года в Псковской области пройдут дни Витебской области. планируется сделать их традиционными. Кроме того, реализуются проекты, направленные на создание единого образовательного пространства. В планах — проведение конкурса профессионального мастерства «Ворлдскиллс» между регионами, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в 2021 году побывало более 300 тыс. туристов. Несмотря на ограничительные мероприятия, действовавшие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области возросли по сравнению с 2020 годом.