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Суд признал экс-главу Серпуховского района Шестуна виновным в угрозах судье

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
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Суд признал бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна виновным по делу об угрозе убийством судьи, передает корреспондент «Известий» 11 августа.

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«Суд установил: Шестун совершил угрозу убийства в отношении судьи Юферовой (Татьяны. — Ред.), которая является должностным лицом, осуществляющим правосудие, а также совершил неуважение к суду», — сообщается в приговоре судьи Светланы Жуковой.

Накануне в ходе прений сторон по делу об угрозах судье прокуратура потребовала добавить семь месяцев к 15-летнему сроку экс-главы округа.

26 декабря 2021 года появилась информация, что осужденному за коррупцию Александру Шестуну могут увеличить срок за оскорбление судьи. За оскорбление судьи в ходе судебного процесса (ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду») предусматривается максимальная санкция в виде ареста на срок до шести месяцев.

25 декабря 2020 года Шестун был приговорен к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Помимо этого он получил штраф в размере 49 млн рублей. После освобождения он восемь лет не сможет работать в структурах органов власти. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

В январе 2019 года в ходе проведения расследования специалисты обнаружили у обвиняемого автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Подсудимый счел уголовное преследование связанным с намерением переизбраться главой района, вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

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