Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики

Турция не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики. Об этом в четверг, 11 августа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«Мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций против России. У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки газа», — сказал он агентству Anadolu.

По его словам, Турция в прошлом году потребила около 60 млрд куб. м природного газа и в этом году рассчитывает на аналогичный показатель.

Донмез также рассказал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят по телефону строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

Министр напомнил, что Эрдоган 9 августа побывал на строительной площадке, ознакомился с ходом реализации проекта, дал указания. Турецкий лидер обещал проинформировать Путина о ситуации с реализацией проекта строительства станции, вопрос обсуждался 5 августа на переговорах в Сочи Эрдогана с Путиным.

На той же встрече президенты России и Турции договорились о частичной оплате поставок газа в рублях. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что таким образом страны начинают стремиться к расчетам в национальных валютах.

Также 5 августа президент России назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.