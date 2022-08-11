Полковник ВСУ назвал комплексы Javelin бесполезным оружием

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin в боевых действиях продемонстрировали себя не так, как говорится в рекламных буклетах. Они оказались бесполезными. Об этом рассказал попавший в плен с завода «Азовсталь» командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.

«Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев», — отметил он, сообщает RT.

По словам военнослужащего, его подчиненные не смогли сделать ни одного пуска из комплексов.

«Потому что постоянно что-то мешало и так далее», — жаловался он.

Как рассказал Баранюк, в его распоряжении было два Javelin.

«Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел», — продолжил он.

По словам Баранюка, военным никто не объяснил, как пользоваться вооружением, а сами они не смогли понять инструкцию, так как английского никто не знал.

8 августа Пентагон заявил, что выделяет Киеву военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракетные комплексы NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

14 июня сообщалось, что у ВСУ возникли проблемы с обслуживанием Javelin, поскольку никто в подразделении украинских военных не умеет починить их «привередливое оборудование», в результате чего эффективность комплексов сходит на нет.

Всего Вашингтон после начала спецоперации поставил Киеву более 7 тыс. таких комплексов. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет $600 тыс.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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