СМИ сообщили о проблемах с поставленными Киеву американскими Javelin

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли проблемы с обслуживанием противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США поставили Киеву. Об этом 14 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии.

«Ракетные установки Javelin — сложное, привередливое оборудование — были неработоспособны, и никто в подразделении (украинских военных) не мог их починить», — пишет газета.

В результате эффективность комплексов фактически сходит на нет.

Как рассказал изданию ветеран армии США, инструктор Марк Хейворд, некоторое полученное Киевом вооружение считалось сломанным, пока не выяснилось, что причиной неисправности стал Google Translate, с которого украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию.

Кроме того, Хейворд уточнил, Javelin не содержали карточек с инструкциями, предписывающими военнослужащим звонить по бесплатному номеру в call-центры, если оружие неисправно или требует ремонта.

«По словам Хейворда, в поставленных Javelin также отсутствуют две компьютерные программы, которые армия США считает основополагающими для обучения работе с этой системой», — пишет газета.

Одна из программ — руководство по базовым навыкам, в котором подробно описана последовательность многоэтапного запуска, вторая — тактический тренировочный комплект.

Пентагон 1 июня огласил список вооружений, которые Вашингтон решил передать Украине в рамках пакета военной помощи на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В перечень вооружений вошли реактивные системы залпового огня, боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin, 50 пусковых установок и др. Об очередном пакете военной помощи на сумму $700 млн Белый дом рассказал 31 мая.

Российская сторона неоднократно критиковала поставку оружия Киеву странами Запада. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия негативно оценивает такую помощь США. По его словам, любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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