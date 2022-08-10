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В Киеве начали всё чаще критиковать ПТРК Javelin

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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Практически с самого начала военной спецоперации России по защите Донбасса Украине поставляли из США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Почти сразу их провозгласили «культовым оружием», однако сейчас восторги сменились критикой. Об этом сообщает 10 августа телеканал RT.

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Украинцы называли Javelin «оружием возмездия», которое уничтожит буквально всю российскую тяжелую технику. Однако из служебных документов компании Raytheon, которая производит Javelin, выясняется, что американские ПТРК не так хороши, как рисуют их рекламные буклеты для внешнего рынка.

Так, пленный командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что Javelin — абсолютно бесполезное оружие, которое себя никак не зарекомендовало в ходе городских боев. Он также пояснил, что никто из украинцев не разобрался, как им пользоваться, так как все инструкции к оружию — на английском языке.

8 августа Пентагон заявил, что выделяет Киеву военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin. Всего на Украину Вашингтон после начала спецоперации поставил более 7 тыс. таких комплексов.

14 июня сообщалось, что у ВСУ возникли проблемы с обслуживанием противотанковых ракетных комплексов Javelin, поскольку никто в подразделении украинских военных не умеет починить их «привередливое оборудование», в результате чего эффективность комплексов сходит на нет.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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