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Сосед «скопинского маньяка» рассказал о его тихом поведении

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Фото: Соцсети
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Живущий по соседству с подозреваемым в сокрытии убийства Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк, заверил, что никаких претензий к соседу не имеет, так как тот живет тихой сельской жизнью, рассказал он «Известиям».

«Да нормальный он. Бог его знает, адекватен ли. На вид адекватен, а что там внутри у него, я не знаю. Насчет жены не знаю, но <девушка легкого поведения> у него есть. Не девочка, ей лет 30. Он у себя там хозяйничает, огород копает, что-то сажает. По-соседски он тихо ведет себя. Нет к нему претензий», — рассказал сосед Михаил.

Мохов снова привлек к себе внимание правоохранителей после того, как в среду, 10 августа, был обнаружен труп мужчины недалеко от дома «скопинского маньяка». По данным «Известий», в День ВДВ у Мохова собралась компания из пяти человек. Они распивали спиртные напитки. В результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения один из гостей ударил другого. Удар оказался смертельным.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 72-летний Мохов помог спрятать труп убитого в его доме человека и тем способствовать совершению преступления.

Позже следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении Мохова, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мохов на допросе дал признательные показания о том, что ночью вместе со знакомым переместил во двор заброшенного дома тело погибшего.

В 2000 году слесарь Виктор Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.

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