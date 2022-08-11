FT назвала проблемы Норвегии с электричеством фактором усугубления энергокризиса в ЕС

Энергокризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством. Об этом заявил обозреватель Financial Time Ричард Милн в своей статье в среду, 10 августа.

Как отмечается в публикации, запасы воды в резервуарах государства оказались на рекордно низком уровне из-за необычайно сухой зимы и весны. Правительство страны планирует ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.

По мнению Милна, подобная мера может негативно отразиться на таких странах, как Германия, Нидерланды, а также Великобритания — перечисленные государства годами импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям, к тому же, в настоящий момент они лишились интенсивных поставок российского газа, что также негативно сказывается на состоянии их энергетической сферы.

По информации издания, норвежские запасы нефти и газа пользуются большим спросом после начала специальной военной операции России на Украине и в Донбассе. А также реки и водохранилища страны позволяют ей обеспечить до 90% своих потребностей в электроэнергии.

3 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

29 июля Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром»» за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.