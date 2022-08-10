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Evraz продаст свой Североамериканский дивизион

Производитель стали Evraz продаст свой Североамериканский дивизион
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская горно-металлургическая компания Evraz, находящаяся под санкциями некоторых зарубежных стран, намерена продать свой дивизион в северной части США (Evraz North America, ENA). Как рассказали 10 августа в самой компании, уже начался сбор заявок на приобретение активов компании.

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«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — указано в заявлении на сайте Evraz.

Отмечено, что процесс сбора заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и компания находится в контакте с OFSI по данному вопросу. Возможная трансакция потребует соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI.

До этого, 5 августа, российский бизнесмен Александр Абрамов, являющийся акционером холдинга Evraz, подал в суд на главу МИД Австралии, заявляя, что санкции, введенные правительством этой страны в связи с ситуацией на Украине, нанесли ему серьезный ущерб. Австралийский МИД объявил о введении санкций в отношении 67 российских бизнесменов, включая Абрамова, 7 апреля. В том же месяце МВД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

5 мая МИД Великобритании добавил компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Отмечалось, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с российской компанией.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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