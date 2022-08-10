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В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье

ERR: эстонским студентам придется конкурировать с украинцами за съемное жилье
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Фото: Global Look Press/Bernhard Classen
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Осенью эстонским студентам придется конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры с украинскими беженцами. Об этом 10 августа сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

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Журналисты отметили, что квартирный вопрос обострится еще и из-за того, что возрастает число эстонцев, желающих переехать в квартиру поменьше с целью экономии коммунальных платежей.

За год цены на съемное жилье значительно выросли, но спрос превышает предложение, рассказал исполнительный директор подразделения жилых помещений 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

Потенциальные арендаторы на фоне роста цен на энергоносители обращают особое внимание на дополнительные расходы, подчеркнул специалист. Если осенью прошлого года за €500 предлагались в аренду двухкомнатные квартиры в центре городов, то в текущем году за такую квартиру придется выложить уже €600.

«Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — подчеркнул он, уточнив, что растут цены на квартиры меньшей площади.

Последствия прибытия украинцев будут ощущаться еще длительное время, добавил специалист.

9 августа сообщалось, что до сентября текущего года украинские беженцы должны покинуть общежития Ягеллонского университета в польском городе Краков. В настоящий момент в общежитиях на улице Каменка проживают 163 беженца с Украины, из которых 70 — дети.

В период с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

26 июля сообщалось что Франция начала отказывать в приеме украинским беженцам. Причиной назван рост расходов и снижение госпомощи.

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