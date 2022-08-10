Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

Все крупные вузы России заполнили бюджетные места по итогам «первой волны». В настоящее время дефицита студентов нет, сообщила в среду, 10 августа, пресс-служба Минобрнауки России.

В первую очередь речь идет о таких университетах, как Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет.

Из лидеров инженерного образования — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет.

При этом, как отметили в министерстве, среди тех, кто закрыл все бюджетные места, не только столичные, но и региональные вузы, например, Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И. Канта.

По данным ведомства, по результатам зачисления были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Аналогичный показатель в прошлом году составил 94%. На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не больше 2,5% бюджетных мест.

Ранее в августе Минобрнауки направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября. В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.

8 июля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2022 году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест. Он подчеркнул, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.

При этом в апреле отмечалось, что российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году.