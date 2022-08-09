Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября

Минобрнауки России направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.

«Дополнительный прием необходимо провести в следующие сроки: 11 августа — 25 августа 2022 г. — прием документов от поступающих на обучение. <…> До 16 сентября 2022 г. — издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление», — указано в публикации на сайте Центра развития образования и международной деятельности.

В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.

«Дополнительный прием проводится, как правило, в том случае, если после завершения приема, проведенного в установленные сроки (далее — основной прием), есть незаполненные места, но при этом все поступающие, включенные в конкурсный список, зачислены», — разъясняется в документе.

Приемная комиссия в российские высшие учебные заведения началась 20 июня, а 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении поступающих.

Ранее, 8 июля, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2022 году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест. Он подчеркнул, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.

В апреле замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. С соответствующей просьбой ведомство обратилось к Российскому союзу ректоров. При этом в контексте второго и старших курсов организация подтвердила доступность индексации цен в соответствии с ранее заключенными договорами, но не выше уровня инфляции.