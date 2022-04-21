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Вузы не станут повышать стоимость обучения для первых курсов в 2022 году

Минобрнауки России: вузы не повысят цены обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году
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Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. Об этом заявил 21 апреля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в ходе встречи правительства с представителями сферы высшего образования.

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«Мы обратились к Российскому союзу ректоров с просьбой выработать единую позицию для установления стоимости приема на первый курс», — отметил замминистра.

Афанасьев выразил благодарность ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору Антоновичу Садовничему, коллегам-ректорам за принятие такого решения. Вузы публично обозначили, что воздержатся от роста стоимости платного образования на 2022/23 учебный год, отметил он.

Замглавы Минобрнауки заверил, что цена сохранится на уровне прошлого года.

Говоря о студентах второго и старших курсов, он добавил, что Российский союз ректоров подтвердил доступность индексации цен в соответствии с ранее заключенными договорами, но не выше уровня инфляции.

7 апреля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также отмечал, что ряд ведущих вузов России не планирует повышать стоимость обучения. На площадке Российского союза ректоров до конца апреля примут решение об этом, добавил он.

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