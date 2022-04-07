Фальков заявил об отсутствии планов у ряда вузов повышать стоимость обучения

Ряд ведущих вузов России не планирует повышать стоимость обучения. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«На площадке Российского союза ректоров до конца апреля будет консолидированное решение о том, будут ли они вообще повышать. Пока, я знаю, [что] настроения у университетов, в первую очередь у наших лидеров, речь идет о Московском госуниверситете, Высшей школе экономике, ректоры публично заявили, что они не планируют повышать стоимость обучения», — заявил он.

28 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов. заявил, что никаких проблем для системы образования санкции против России не несут.

3 марта Минобрнауки утвердило новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Например, в обновленный список вошли такие направления, как «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика», а также «Инженерия в агробизнесе».

Ранее, 24 февраля, появилась информация о том, что российские университеты сокращают и закрывают набор по нескольким популярным направлениям, среди которых «Экономика», «Менеджмент», «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Строительство».