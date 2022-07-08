Бюджетных мест в российских вузах стало на 38 тыс. больше в этом году

В 2022-м году количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличено на 38 тыс. мест. Об этом заявил 8 июля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В текущем году мы существенно увеличили, на 38 тыс, количество бюджетных мест в вузах, из них большинство абсолютное было направлено в субъекты РФ. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412», — сообщил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы, что позволяет обеспечить бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.

Фальков также рассказал, что в этом году на бюджетные места смогут поступить 64% выпускников. В прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%.

Отмечается, что данные меры были приняты по поручению президента РФ.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. При этом Фальков указал, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.

Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

21 апреля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. С соответствующей просьбой ведомство обратилось к Российскому союзу ректоров. При этом в контексте второго и старших курсов организация подтвердила доступность индексации цен в соответствии с ранее заключенными договорами, но не выше уровня инфляции.