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Сайт производителя HIMARS подвергся хакерской атаке

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Сайт американского оборонного концерна Lockheed Martin, производящего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, атаковали хакеры. 10 августа при попытке зайти на сайт несколько часов браузер отображал «ошибку сервера 403».

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В настоящее время проблема устранена.

Ответственность за кибератаку взяли на себя представители пророссийской хакерской группировки Killnet. В Telegram-канале группы говорится, что они взломали систему авторизации для сотрудников Lockheed Martin, сделали дамп памяти с данными всех кандидатов на работу в концерне и получили доступ к получению идентификатора «пользователя агентства».

По мнению хакеров из Killnet, Lockheed Martin является террористической организацией, так как поставляет вооружение Киеву.

«Возможно они поняли, что не нужно помогать террористам!» — добавили в публикации хакеры.

К блокировке систем Lockheed Martin, по словам Killnet, присоединились группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec.

Также на сайте были отключены некоторые сервисы NASA.

«NASA — ничего личного, просто ты помогаешь террористам....» — подчеркнули кибервзломщики.

9 августа Пентагон заявил, что выделяет Украине военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

Как напоминает «Газета.Ru», хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа, пообещав корпорации «хакерские атаки нового уровня». KillMilk также пообещал, что его новые атаки будут иметь последствия в виде человеческих жертв, первыми станут сотрудники Lockheed Martin.

В середине июля хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничали с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, напоминает телеканал «Звезда». По словам кибервзломщиков, список достаточно обширный.

1 июля Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Атаку они провели за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

В апреле корпорация Lockheed Martin обсудила с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Украины оружия. Киеву за несколько месяцев были поставлены, в частности, РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.

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