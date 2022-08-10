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В ЦИК исключили изменение формата голосования из-за COVID-19

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Фото: Global Look press/FrankHoermann/Sven Simon
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В регионах России не изменят установленный формат проведения выборов в сентябре из-за распространения COVID-19. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии 10 августа.

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«Есть тенденция к увеличению заболеваемости ковидом, (возникают вопросы) что делать, будут ли наши регионы предпринимать шаги, можно ли изменять формат. Хочу сказать, что нет. Это исключается», — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что решение о голосовании может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

«Те решения, которые дорогие коллеги приняли, не подлежат пересмотру», — добавила она.

Ранее, 8 июня, ЦИК вынесла решение о том, что семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах в сентябре. Такой формат утвержден в Калининградской, Курской, Новгородской, Томской, Калужской, Псковской и Ярославской областях.

Как отметила 22 июня Памфилова, избирательные кампании пройдут во Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртской Республике. Помимо этого выборы пройдут и в Адыгее, но посредством голосования в парламенте.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза подчеркнул, что единый день голосования нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия и меры безопасности.

В России единый день голосования состоится 11 сентября 2022 года.

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