Задолженность британцев за электроэнергию побила рекорд

Задолженность домохозяйств за электроэнергию в Великобритании достигла исторического максимума. Об этом 10 августа сообщил Sky News.

По данным исследования компании Uswitch, суммарный долг британских семей по счетам за электричество составляет 1,3 млрд фунтов. Это в три раза больше, чем было год назад. В среднем каждая семья должна 208 фунтов, притом что в апреле этот показатель составлял 188 фунтов.

«Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой», — сказала представитель Uswitch Джустина Милтените.

9 августа стало известно, что в Великобритании готовятся к организованному отключению электроэнергии зимой. Такой сценарий предполагается в случае дефицита газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключение электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

28 июля в Великобритании аналитики National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании — оператора единой британской энергосистемы National Grid, допустили перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России.

27 июля газета The Times писала, что средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне антироссийских санкций и решения Лондона отказаться от российских энергоресурсов.