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Минэнерго Болгарии допустило возобновление поставок газа из России

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Власти Болгарии рассматривают все возможные варианты поставок газа в страну, в том числе их возобновление от «Газпрома». Об этом министр энергетики страны Росен Христов сообщил 9 августа в интервью телеканалу BTV.

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По его словам, в настоящее время также обсуждаются альтернативные поставщики.

«Если окажется, что альтернативы не будет, я не буду тем министром, который оставит население мерзнуть зимой», — сказал он.

Он подчеркнул, что покупка энергоресурса у «Газпрома» не означает выхода за рамки Евросоюза. По его словам, Болгария будет готова работать с российской компанией на тех же условиях, что и другие страны Евросоюза.

Также министр уточнил, что сейчас Болгария не покупает напрямую энергоресурс из РФ, но часть поступающего газа от других трейдеров является российским.

Председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски 3 августа заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом» и не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из РФ.

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова 28 июля сообщила, что Москва готова восстановить поставки энергоресурса при желании Софии и контракт «Газпрома» действителен.

«Газпром» 27 апреля приостановил поставки газа «Булгаргазу». Российская сторона напомнила, что платежи за топливо, поставляемое с 1 апреля недружественным странам, должны осуществляться в рублях.

9 августа на открытом заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов рассказал, что принял за шутку официальное письмо «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях. Председатель комиссии Иван Иванов в свою очередь сказал, что ответственность в данной ситуации несет директор компании.

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