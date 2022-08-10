Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
В Болгарии приняли за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа в рублях
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Мир
Американский дипломат удивился обилию друзей России в НАТО
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Бывший премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

В США обвинили Байдена в лишении американцев свободы

The Hill: при Байдене американцы лишены свободы, его режим ведет страну к рабству
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При президенте США Джо Байдене американцы не свободны, его режим ведет страну к рабству. Такое мнение 9 августа выразил член палаты представителей, республиканец Энди Биггс в материале для издания The Hill.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

Политик указал на то, что при Байдене уровень инфляции стал самым высоким за более чем 40 лет. Он также считает, что режим американского лидера стимулирует нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков, что ставит под угрозу национальную и личную безопасность граждан США.

По словам Биггса, действующее правительство использовалось в качестве оружия, чтобы наделить его большей властью и лишить американцев свободы.

«Мы не можем продержаться оставшиеся два года президентства Байдена, по крайней мере без республиканского большинства в палате представителей, которое фактически будет сопротивляться, используя все процедурные инструменты и все рычаги воздействия, чтобы противостоять неудавшемуся президентству Джо Байдена», — заявил он.

7 августа бывший президент США Трамп указал на то, что Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

4 августа обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. А это в свою очередь приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния.

Днем ранее в телеэфире ведущий Fox News Карл Роув подчеркнул, что Демократическая партия США не позволит действующему главе страны Байдену избираться еще на один президентский срок в 2024 году.

8 августа сообщалось, что почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022