В США обвинили Байдена в лишении американцев свободы

При президенте США Джо Байдене американцы не свободны, его режим ведет страну к рабству. Такое мнение 9 августа выразил член палаты представителей, республиканец Энди Биггс в материале для издания The Hill.

Политик указал на то, что при Байдене уровень инфляции стал самым высоким за более чем 40 лет. Он также считает, что режим американского лидера стимулирует нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков, что ставит под угрозу национальную и личную безопасность граждан США.

По словам Биггса, действующее правительство использовалось в качестве оружия, чтобы наделить его большей властью и лишить американцев свободы.

«Мы не можем продержаться оставшиеся два года президентства Байдена, по крайней мере без республиканского большинства в палате представителей, которое фактически будет сопротивляться, используя все процедурные инструменты и все рычаги воздействия, чтобы противостоять неудавшемуся президентству Джо Байдена», — заявил он.

7 августа бывший президент США Трамп указал на то, что Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

4 августа обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. А это в свою очередь приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния.

Днем ранее в телеэфире ведущий Fox News Карл Роув подчеркнул, что Демократическая партия США не позволит действующему главе страны Байдену избираться еще на один президентский срок в 2024 году.

8 августа сообщалось, что почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.