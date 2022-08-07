Трамп сравнил Байдена с пятью худшими президентами США

Президент США Джо Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда, сколько Байден за два года», — сказал он во время Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Свой рейтинг пяти худший президентов он не назвал.

Сделав свое заявление, он, в частности, раскритиковал политику в сфере энергетики, из-за чего страна сошла с пути «энергетического доминирования».

Кроме того, Трамп заявил, что США во многих аспектах опустились до уровня стран третьего мира.

В конце июля Трамп назвал США страной, которая терпит исторические унижения и стоит на коленях. Он сказал, что «Америка летит в ад» из-за действующей политики Байдена.