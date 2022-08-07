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Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

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Фото: Global Look Press/White House/Shealah Craighead
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США во многих аспектах опустились до уровня стран третьего мира. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе проходящей в Техасе Конференции консервативных политических действий.

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«Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам и чья система образования располагается в конце любого списка», — заявил он однопартийцам в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

По мнению Трампа, США больше не уважают в мире и не слушают. В дни его президентства всё было иначе, добавил он, призвав республиканцев выправить ситуацию в ходе выборов.

В конце июля президент США Джо Байден выступил с обвинениями в адрес России, а именно — в попытке страны повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году, и поддержать Трампа.

В своей речи американский президент ссылался на некие сведения национальных разведывательных ведомств, которые сообщили о том, что Москва якобы уже сейчас распространяет дезинформацию и пытается повлиять на результаты выборов в США.

В апреле 2019 года российское посольство в США опубликовало 120-страничный анализ обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, доказывающий их беспочвенность.

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