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Жителям Мелитополя показали фильм «Матч»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жителям города Мелитополя Запорожской области показали российские кинокартины, в том числе фильм «Матч» про подвиг советских спортсменов в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 августа рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Киносеанс российских фильмов в Мелитополе стал новой традицией. Показ кинокартин провели под открытым небом, при этом вход для зрителей был бесплатным. Пока подготавливался экран, площадь заполнили стульями, лавочками и мягкими креслами.

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До освобождения города от националистов показ российских фильмов грозил киномеханикам серьезным штрафом и увольнением с работы. Демонстрация же фильмов о борьбе советских солдат с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и вовсе могла привести к уголовному преследованию.

«Последнее время на Украине в кинотеатрах такого вообще нельзя было смотреть. Ну не показывали просто», — поделился один из местных жителей.

Фильм «Матч» — одна из кинокартин, которые не могли быть показаны при националистах. Он рассказывает о подлинной истории времен начала Великой Отечественной войны, когда советские спортсмены, несмотря на угрозу концлагерей и расстрела, выиграли в матче с солдатами вермахта.

Жители Мелитополя выразили надежду на то, что традиция летних кинотеатров будет продолжена, и они и в будущем смогут увидеть российское кино.

7 августа ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступил перед жителями Луганской Народной Республики (ЛНР). В программе были шлягеры времен Великой Отечественной войны, а также песни советской эстрады в современных аранжировках и музыкальные импровизации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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